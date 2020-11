Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ din Iasi nu mai este liber niciun pat la Terapie Intensiva pentru persoanele infectate cu noul coronavirus, a declarat, joi, managerul unitatii medicale, Carmen Dorobat. Potrivit acesteia, in cursul diminetii de joi era liber un singur pat…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara trage un semnal de alarma privind ocuparea locurilor pentru pacientii cu COVID-19 si declara ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.”Suntem intr-o…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași susțin ca simptomatologia pacienților COVID-19 care ajung in grija lor s-a schimbat considerabil fața de primele luni ale pandemiei. Ei susțin ca tot mai mulți pacienți se prezinta la spital cu probleme digestive, iar pierderea mirosului și gustului…

- Pacientii diagnosticati cu COVID-19 asteapta in picioare si cate 3 ore, pentru a fi evaluati de un medic specialist. Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva“ din Iasi spun ca se simt coplesiti de numarul foarte mare de pacienti diagnosticati cu COVID-19.

- "Avem livrari ale acestui medicament (Remdesivir n.red.). Dupa cum stiti si productia lui este limitata si am avut livrari inclusiv in luna septembrie si avem si in octombrie. In functie de cantitatea care vine, noi repartizam pentru fiecare spital suport Covid sau spital de faza 1, faza 2, pentru…

- Un pacient confirmat cu noul coronavirus a murit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 6 al al Spitalului de Neurochirurgie din Iași. La fața locului au ajuns echipajele de criminaliști, scrie ziarul Buna Ziua Iași.Barbatul in varsta de 55 de ani era internat in secția de Terapie Intensiva laNeurochirurgie,…

- Trebuie sa fim extrem de atenți nu numai la simptomele respiratorii ale COVID-19, ci și la alte manifestari, cu care nu am fost obișnuiți, spune Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Simptome atipice incep sa apara tot mai des ca forme de debut a bolii. Durerile abdominale…

