COVID19: Municipiul Iași a intrat în scenariul roşu până la 2 aprilie Primaria Municipiului Iași a luat act și va aplica prevederile hotararii nr. 52 / 19 martie 2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Iași prin care Municipiul Iași intra sambata, 20 martie 2021, de la ora 0.00, in „scenariul roșu” pentru umatoarele doua saptamani. Intrucat astazi, 19 martie 2021, in Municipiul Iași rata de incidența cumulata a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile este de 3,16 la 1.000 de locuitori (prag stabilit de Institutul Național de Sanatate Publica București ca fiind valoarea peste care probabilitatea raspandirii bolii devine crescuta),… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

