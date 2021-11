Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile este de 4,76 cazuri la mia de locuitori in București, informeaza Directia de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie: 16,54 cazuri la mia de locuitori. In urma cu o zi, incidenta…

- Rata de incidența COVID in București a scazut sub pragul de 12 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Vineri, rata de incidența COVID in Capitala este de 11,61 la mie. Este a paisprezecea zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in București.…

- Situația generata de noul coronavirus (COVID-19) continua sa se afle in atenția autoritaților, dar și a locuitorilor Capitalei. Rata de infectare e in scadere ușoara fața de ziua precedenta, din cate indica cifrele oficiale, dar se menține peste pragul de 16 la mia de locuitori. Astfel, cele mai noi…

- Incidența cazurilor de coronavirus din București a scazut, duminica, 24 octombrie, la 16,38 de cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica. Sambata, datele aratau o rata de infectare de 16,53.Rata de infectare din Capitala nu mai crește agresiv, ca in ultimele saptamani. In ultima…

- Incidența COVID in Capitala a scazut, duminica, pana la 16,38 la mia de locuitori. Este a doua zi in care a fost inregistrata o scadere ușoara, potrivit datelor publicate de Directia de Sanatate Publica.

- Situația generata de noul coronavirus (COVID-19) continua sa se afle in atenția autoritaților, dar și a locuitorilor Capitalei. Cele mai recente informații venite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București indica faptul ca rata de incidența cumulata calculata la 14 zile a ajuns, joi, 7 octombrie,…

- Rata de infectare in București a ajuns la aproape 10 la mie. Luni, Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat o incidența de 9,64 la mia de locuitori. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost de 8,98. Situația devine astfel tot mai problematica. Comitetul Municipiului București pentru Situatii…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, astazi, in Bucuresti, de 4,1 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.Cu o zi in urma, vineri, incidenta COVID a fost de 3,77 la…