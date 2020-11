COVID-ul românesc: nici prea-prea, nici foarte-foarte! In ultimele 24 de ore au fost testate pozitiv pentru COVID-19 un numar de 8.262 persoane, din 31.082 de teste prelucrate. Totodata, 186 de pacienți au murit. In secțiile ATI sunt 1.174 de romani. Comunicatul oficial Pana astazi, 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 8.262 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

