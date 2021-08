Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au 95 de cazuri noi de COVID-19, din 31.286 de teste efectuate. Rata de infectare este 0,30%. Alte patru decese au fost raportate de autoritați. La ATI sunt 36 de pacienți COVID-19. Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.773 de cazuri de persoane…

- Moisei Numarul deceselor de COVID raportate pentru județul Maramureș s-a schimbat dramatic azi, 21 iunie, cand in plus au fost raportate alte 34 de decese. Nu este pentru prima data cand Maramureșului i se adauga noi și noi decese cauzate de coronavirus, insa acum avem cel mai mare numar de decese raportate…

- Județul Maramureș are in acest moment aproape 600 de persoane care se afla carantinate la domiciliu sau in locația declarata, potrivit datelor oficiale primite de la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. Mai exact in județ sunt 579 de persoane care se afla in aceasta situație.…

- Maramureșul este la un pas de a reveni la normalitatea avuta inainte de pandemia inceputa in martie anul trecut. Rata de infectare in județul nostru a ajuns in acest moment la 0,1/1000 de locuitori, cu 51 de cazuri de COVID confirmate in ultimele 14 zile. In ultimele 24 de ore au fost confirmate doar…

- Maramureșul a ajuns la 60 de cazuri de COVID confirmate la o populație de 522424 persoane, rata de infectare fiind de 0,11, cu doar doua cazuri confirmate in ultimele 24 de ore, conform informațiilor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica județeana. Vestea buna este ca avem comuna Sacel…

- Vaccinare Drive-Thru la Sighetu Marmației, acesta fiind al treilea astfel de centru care va funcționa in acest weeekend la nivel de județ, dupa cel din Baia Mare și Bogdan-Voda. De data aceasta, centrul drive-thru se organizeaza la Sighet in perioada 22-23 mai a.c., in parcarea supermarket-ului Kaufland,…

- Cinci orașe din Maramureș nu au avut cazuri de COVID in ultimele 14 zile. Cavnic, Dragomirești, Seini, Tauții-Magherauș, Ulmeni sunt orașele unde nu au fost confirmate cazuri de coronavirus in ultimele 14 zile, potrivit datelor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș.…

- Cazurile de coronavirus sunt tot mai puține in județul Maramureș. In acest moment avem bolnavi de COVID doar in 33 de UAT-uri din județ din totalul de 76 de localitați ale județului nostru. Lista localitaților cu cazuri de coronavirus este deschisa de Șișești, care are cea mai mare rata de infectare…