Covid: “travel bubble” în Pacific Taiwan și arhipelagul Palau au inaugurat joi o „bula” in care cetațenii lor vor putea calatori din nou, cei doi aliați urmarind sa-și susțina industria turistica puternic afectata de pandemie. Cele doua parți au prezentat evenimentul ca fiind „istoric” pentru regiunea Asia-Pacific, unde multe țari lucreaza la aranjamente similare pentru a-și revigora economiile.Aproximativ 100 de […] The post Covid: “travel bubble” in Pacific first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

