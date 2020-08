Covid: Transmitere comunitară extinsă în Dolj Numarul cazurilor de coronavirus a inceput sa creasca in Dolj de la saptamana la saptamana, cunoscand in prezent o dublare fața de acum 3-4 saptamani. Județul Dolj a ajuns luni, 3 august 2020, la 809 cazuri confirmate de coronavirus. La finele saptamanii trecute, Doljul a inregistrat trei zile cu peste 30 de teste pozitive zilnic, cu un varf de 53 de cazuri noi sambata, 1 august, cand județul s-a situat printre cele fruntașe in privința numarului nou de cazuri Covid. Vineri, 31 iulie, au fost 38 de cazuri, iar duminica, 33. Luni, 3 august, autoritațile au transmis ca doar 4 noi doljeni au fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

