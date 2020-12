Stiri pe aceeasi tema

- Un tratament ieftin pentru inflamație a fost gasit pentru a salva viețile pacienților grav bolnavi, in timp ce un trio de terapii foarte renumite s-a dovedit a nu avea efect. Cele mai noi studii randomizate releva eficiența dexametazonei, relateaza The Guardian. Acesta ramane unul dintre cele mai reușite…

- 11.000 de teste Covid pozitive lipsesc din statisticile din Țara Galilor dupa o anomalie IT. Asta inseamna ca numarul de cazuri pentru saptamana de pana la 15 decembrie probabil sa fie dublu fața de ceea ce se crezuse, relateaza The Guardian. Politicienii de opoziție din Țara Galilor și-au exprimat…

- Italia ar putea revendica in curand recordul nedorit de al celor mai multe decese din Europa, in prezent aflandu-se umar la umar cu Anglia, relateaza The Guardian. A fost prima țara occidentala care a suferit grav din cauza coronavirusului și a sperat ca o experiența mai mare cu virusul va ajuta țara…

- Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat doua persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de inchisoare pentru o știre „fabricata” cu privire la moartea cauzata de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistica…

- Imunitatea celulara (celula T) impotriva virusului care provoaca Covid-19 este probabil sa fie prezenta la majoritatea adulților la șase luni de la infecția primara, cu niveluri considerabil mai mari la pacienții cu simptome, arata un studiu citat de The Guardian. Argumentația este valabila pentru majoritatea…

- Proporția persoanelor din Anglia cu anticorpi pentru Sars-CoV-2 a scazut cu mai mult de un sfert in decurs de trei luni, au dezvaluit cercetatorii, alimentand ingrijorarile legate de reinfecție, scrie The Guardian. Aceasta este concluzia la incheierea unei noi etape a studiului React-2, care se bazeaza…

- De la 1 septembrie pana la 14 octombrie, in Romania au murit 1.957 de oameni cu COVID-19, ceea ce ne plaseaza pe locul 3 la numarul efectiv de decese, dupa Spania, cu 3.769 si Franta, cu 2.212 decese. Dar acestea au populatii de 2-3 ori mai mari si raporteaza, in aceeasi perioada, de 5 ori […] The post…

- Mii de pacienți se pot confrunta cu timpi de așteptare inutil de lungi pentru o intervenție chirurgicala din cauza unei ipoteze greșite cu privire la riscul Covid-19 pe care il prezinta personalul medical din cadrul unei proceduri de rutina, a constatat un studiu, publicat in exclusivitate The Guardian.…