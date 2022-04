Germania vrea sa scurteze perioada de izolare pentru cei care se infecteaza cu SARS-CoV-2. Propunerea a fost facuta de catre Ministerul Sanatatii de la Berlin. Decizia vine in contextul in care numarul celor care se izoleaza din cauza infectiei a ajuns la patru milioane, noteaza Reuters. Persoanele bolnave de COVID trebuie sa stea in carantina pentru cel putin sapte zile, potrivit reglementarilor acum in vigoare. Ministrul Sanatatii doreste sa schimbe regulile și propune o perioada de autoizolare de cinci zile cu recomandarea efectuarii unui test pentru depistarea COVID-19 la finalul carantinei.…