- Rata de infectare in București a ajuns la 6,64, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, iar autoritațile vor decide noi restricții. Vineri este termenul pana la care Ministerul Sanatații va anunța ce decide asupra funcționarii școlilor. “Nu copiii sunt responsabili de sanatatea…

- Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București a anunțat joi, 30 septembrie, ca rata de incidența din Capitala a crescut la 6.64 cazuri la mia de locuitori, de la 6.33 in ziua precedenta. Este a doua zi cu o rata de pragul de 6, care impune noi masuri epidemiologice, dar miercuri autoritațile…

- „Nu cred ca valul 4 a fost pregatit cum trebuia”, a declarat premierul Florin Cițu, luni, intr-o declarație de presa. Cițu a spus insa ca Ministerul Sanatații a venit cu mai multe soluții pentru a depași criza sanitara printre care, transformarea mai multor spitale, in „spitale COVID 100%”. „Vom face…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, astazi, in Bucuresti, de 4,1 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.Cu o zi in urma, vineri, incidenta COVID a fost de 3,77 la…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este vineri, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. La nivel național, 54 de localitați au o incidența de peste 6 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei,…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.O sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este joi, in Bucuresti, de 3,65 la mia de locuitori. Valoarea a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita, conform Agerpres.

- Autoritațile au confirmat vineri 126 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in Romania, dupa efectuarea a 25.738 de teste. Este prima zi fara decese raportate in ultimele 24 de ore de la inceputul pandemiei in Romania. In schimb, a fost introdus un alt deces mai vechi fiind introdus acum in…