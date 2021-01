Covid: Președintele Argentinei primește prima doză de vaccin rusesc Sputnik V Președintelui argentinian Alberto Fernandez i s-a administrat o prima doza de Sputnik V, vaccinul rusesc împotriva Covid-19 dezvoltat de laboratorul Gamaleya, a anunțat președinția într-un comunicat, potrivit AFP.



"Am primit vaccinul Sputnik V. Mulțumesc Institutului Gamaleya pentru munca sa științifica, celor care s-au asigurat ca a ajuns la noi și la tot personalul medical din țara noastra pentru angajamentul lor imens", a spus Fernandez pe Twitter.



Șeful statului, în vârsta de 61 de ani, a fost vaccinat dimineața la spitalul Posadas din Buenos Aires.

Sursa articol: hotnews.ro

