- COVID-19 poate provoca unele complicatii neurologice grave, ce includ inflamatii, psihoze si delir, au avertizat oamenii de știința de la Universitatea College London, scrie Agerpres, citand agenția Reuters.

- Medicamentul ieftin, dexametazona, care poate ajuta la salvarea vietii pacientilor de COVID-19 ar trebui rezervat cazurilor grave, in care s-a dovedit ca ofera beneficii, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii, transmite Reuters, conform News.ro.Seful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat…

- Un steroid ieftin care poate ajuta la salvarea vietii pacientilor de COVID-19 ar trebui rezervat cazurilor grave, in care s-a dovedit ca ofera beneficii, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters.

- Teorie exploziva legata de COVID-19. Vezi cum a aparut, de fapt, virusul, „optimizat din prima zi pentru om” De ce este COVID-19 mai virulent la om decat la orice alt animal? Cum a fost posibil la virusul sa fie „aproape perfect adaptat pentru om”, chiar din prima zi? Un „nebun” este hotarat sa spuna…

- Opt vaccinuri anti-COVID 19 sunt in studiile clinice si se testeaza pe oameni, anunța Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Vaccinul produs de Universitatea din Oxford ar putea fi gata in sase luni.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indicat vineri ca studiaza o posibila legatura intre COVID-19 si maladia Kawasaki, un sindrom inflamator care afecteaza copiii, o forma similara a acestuia provocand recent primul deces in Franta, potrivit digi24.ro.

- Studiile controversate in care voluntarii sunt infectați in mod intenționat cu Covid-19 ar putea accelera dezvoltarea vaccinului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, care a lansat noi orientari cu privire la modul in care abordarea ar putea fi justificata etic, in ciuda pericolelor potențiale…

- Virusul SARS-CoV-2 nu pare a da semne de oboseala inca, numarul de cazuri ajungand la 1,4 milioane, și aproape 75.000 de victime la nivel global. Cu toate acestea, un nou studiu publicat in British Medical Journal arata ca decizia de a implementa și menține masurile de distanțare sociala a tuturor,…