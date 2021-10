Peste 90% dintre decesele inregistrate de COVID-19 au survenit la persoane nevaccinate, arata raportul saptamanal de supraveghere COVID-19, actualizat cu intervalul 18-24 octombrie 2021. Același document publicat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile ( CNSCBT ) arata și ca 73,1% dintre cazurile confirmate s-au inregistrat tot la persoanele nevaccinate. Evolutia imbolnavirilor de la inceputul epidemiei in Romania arata o tendinta constanta in perioada 23 martie-18 mai 2020, o scadere a numarului de cazuri in intervalul 25 mai-3 august 2020 si o usoara crestere…