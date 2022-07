COVID. Peste 7.700 de noi infectări. 16 morți în ultima săptămână Situația COVID-19 in saptamana 27 iunie – 3 iulie 2022: 7.726 de noi infectari cu SARS CoV 2; 16 persoane decedate. Potrivit Ministerului Sanatații, in momentul de fața: 922 persoane sunt internate in secții, din care 124 sunt copii; 52 de persoane sunt internate in ATI, din care un copil. Din cele 52 de persoane internate in ATI, 25 (48.07%) sunt persoane nevaccinate (care nu au un certificat care sa ateste vaccinarea). Situația din 4 iulie: Italia: 72.917 cazuri confirmate și 57 decese; Germania: 2.366 cazuri confirmate și 3 decese; Austria: 8.945 cazuri confirmate și 2 decese. Important! Persoanele… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

