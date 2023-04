COVID: Peste 4.000 de cazuri în ultima săptămână In perioada 10-16 aprilie s-au inregistrat 4.201 cazuri noi de persoane infectate cu COVID, afirma Ministerul Sanatații. Se pare ca 1.206 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienți reinfectați, testati pozitiv la o perioada mai mare dOVIe 90 de zile dupa infectarea anterioara, scrie Agerpres. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 302 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 3.385.092 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidenta inregistrata la 14 zile este de 0,42.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

