Covid: Persoanele vaccinate sunt mai puțin contagioase, comparativ cu cele nevaccinate Vaccinul nu impiedica infectarea cu noul coronavirus, dar reduce durata prezenței virusului in corp, limitand astfel riscul de transmitere pe termen lung. Un studiu, publicat in The New England Journal of Medecine, prezentat de Futura sante, arata ca persoanele vaccinate sunt contagioase o perioada mai scurta comparativ cu cele nevaccinate. Studiul a fost efectuat in colaborare cu mai multe universitați americane, printre care cele de la Harvard și Yale. Cercetatorii au urmarit dinamica incarcaturii virale in cazul a 173 de persoane vaccinate și nevaccinate. Chiar daca studiul este realizat pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

