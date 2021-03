COVID – pericol maxim! Foarte multe cazuri noi și peste 30 de decese CHIȘINAU, 16 mart – Sputnik. Alte 1688 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe 16 martie in Republica Moldova și raportate in seara zilei de Ministerușl Sanatații. Cele 1688 de cazuri noi au fost confirmate dupa efectuarea a 4659 de teste - 4268 primare și 391 repetate. Din numarul total de cazuri noi, 13 sunt de import - 3 din Franța, cate 2 din Egipt, Germania și Italia și cate unul din Azerbaidjan, Romania, Rusia și Turcia. Știrea se actualizeaza. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

