Covid: Papa Francisc, supravegheat constant

- Papa Francisc, in varsta de 83 de ani, este "supravegheat constant" din punct de vedere medical, a dat asigurari mana sa dreapta, secretarul de stat Pietro Parolin, dupa ce Suveranul Pontif a avut o intalnire cu un cardinal testat ulterior pozitiv, informeaza AFP.

- Dupa ce, zilele trecute, la Vatican a avut loc prima audiența generala cu public, dupa șase luni de restricții din cauza pandemiei, iar Papa Francisc, zambitor și relaxat, a discutat cu persoane din mulțime, ieri Suveranul Pontif a fost mult mai categoric in predica sa. Barfele sunt ”o ciuma mai ingrozitoare…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 31 de cazuri noi de coronavirus. Același numar de imbolnaviri raportat și marți. Pana in momentul de fața, in județul Suceava sunt un total de 5.159 de cazuri de Covid-19. Pana astazi, 26 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 81.646…

- Tarile bogate nu ar trebui sa se aprovizioneze cu un vaccin impotriva coronavirusului si ar trebui doar sa sprijine financiar companiile angajate sa protejeze mediul, sa ii ajute pe nevoiasi si binele comun, a spus miercuri Papa Francisc citat de Reuters, potrivit news.ro.La audienta saptamanala,…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost confirmate 17 de cazuri de COVID-19. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 26 și 82 de ani și au fost internați, atat la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, cat și la Spitalul Județean de Urgența Buzau.…

- Cinci persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), in ultimele 24 de ore, numarul celor confirmati fiind in scadere, iar alte zece au fost externate, a informat, marti, Prefectura Suceava. Potrivit sursei citate, in SJU Suceava se afla internati, in prezent,…