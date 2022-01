Trei studii au stabilit perioadele in care persoanele infectate cu coronavirus raman contagioase. Primul studiu a fost efectuat in aceasta luna de Institutul Național de Boli Infecțioase din Japonia. Cercetatorii au aratat ca, odata cu evoluția variantei Omicron, o persoana infectata este cea mai contagioasa in 3-6 zile de la primele simptome. Zilele urmatoare, rata […] The post Covid - Omicron: cat timp un pacient ramane contagios? first appeared on Ziarul National .