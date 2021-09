Covid: Noi proteste în Viena împotriva restricțiilor Mii de manifestanți au protestat din nou sâmbata la Viena pentru a striga &"Libertate&" și pentru a denunța restricțiile de sanatate impuse de guvernul austriac în fața pandemiei Covid-19, au notat jurnaliștii AFP.

Aproximativ 2.000 de persoane, conform cifrelor poliției, s-au adunat sub soarele stralucitor, cerând demisia cancelarului conservator Sebastian Kurz.

Pe pancarte și bannere se vedeau apeluri pentru &"oprirea dictaturii&" sau &"lasarea copiilor în pace&". Saptamâna trecuta, protestatarii și-au facut auzit vocea în capitala Austriei, dupa câteva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

