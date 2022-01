De Antara Haldar CAMBRIDGE – Coronavirusul este peste tot: in aer, pe suprafețe, in caile noastre respiratorii și, in ultima saptamana, la Curtea Suprema a SUA. Pe 10 ianuarie, elementele cheie ale controversatului mandat de „vaccin sau testare” al președintelui american Joe Biden au intrat provizoriu in vigoare, solicitand ca toți lucratorii din companiile cu peste 100 de angajați sa fie vaccinați sau testați in mod regulat pentru COVID-19. Cu aproximativ 84 de milioane de americani afectați de mandat, toți ochii au fost ațintiți asupra Curții Supreme, care a anulat masura pe 13 ianuarie. Avand…