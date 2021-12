Masca FFP2 devine incet, incet o tendința predominanta in Europa in lupta contra variantei Omicron a coronavirusului Sars-CoV-2, mai contagioasa și mai transmisibila comparativ cu Delta, transmite AFP. Masca FFP2 este compusa din masca faciala și un dispozitiv de filtrare, cu o capacitate de filtrare de 94% a particulelor de 0,6 micrometri. Or, eficacitatea unei maști contra coronavirusului depinde de capacitatea de filtrare și de ajustarea ei pe conturul feței celui care o poarta. Masca numita chirurgicala filtreaza (95 pana la 98% din particulele de 3 micrometri potrivit tipului). Ea are dezavantajul…