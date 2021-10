In Marea Britanie, atenția specialiștilor este indreptata spre sub-varianta Delta, tocmai cand se inregistreaza o creștere a numarului de cazuri pozitive in fiecare zi. Guvernul britanic, confruntat cu o creștere a contaminarilor COVID-19, a anunțat ca monitorizeaza foarte atent o noua sub-varianta, care se raspandește in țara, fara sa se fi stabilit in ce masura este mai contagioasa. Aceasta sub-varianta (AYA.2) provine din varianta foarte contagioasa Delta, aparuta inițial in India. Nu ezitam sa luam masurile necesare, a declarat purtatorul de cuvant din Downing street. Totuși, adauga acesta,…