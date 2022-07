Stiri pe aceeasi tema

- Israelul, care se confrunta in ultimele saptamani cu o crestere exponentiala a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a raportat luni peste 10.000 de cazuri de COVID-19, cea mai mare cifra de la inceputul lunii aprilie. Guvernul ia in calcul reintroducerea unor restrictii, in acest context,…

- Luni, 2 mai, capitala comerciala chineza Shanghai a primit o lovitura grea, deoarece autoritațile au raportat 58 de noi cazuri de COVID-19 in afara zonelor izolate. Rapoartele privind noi cazuri de COVID-19 in afara zonei de izolare din Shanghai ar putea insemna un regres in lupta orașului impotriva…

- 492 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a informat, astazi, Ministerul Sanatatii. Autoritațile au raportat și 7 decese la pacienti cu COVID, dintre care unul anterior intervalului de referinta. Numarul de persoane internate cu infecție cu coronavirus…

- Autoritațile au anuntat ieri, 18 aprilie, 686 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 11.527 teste.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județePana…

- 115 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dupa efectuarea a 1 872 de teste. Din numarul total de cazuri, cinci sunt de import, cate unul din Ucraina, Italia, Romania, Grecia și Franța.

- Zona Economica a Aeroportului Zhengzhou, o regiune industriala din centrul Chinei unde functioneaza si o filiala a Foxconn, un furnizor principal al Apple Inc., a anuntat vineri un lockdown de 14 zile care "va fi modificat in functie de situatie epidemica". Doar personalul care dispune de permise si…

- Autoritatile din orasul chinez Shanghai au avertizat, miercuri, ca oricine incalca regulile stricte ale carantinei impuse din cauza COVID-19 va fi tratat cu strictete, deoarece numarul de noi cazuri a crescut, marti, la peste 25.000, relateaza Reuters.

- Autoritațile timișene au raportat, astazi, 144 de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19. In spitalele din Timiș sunt internate 110 de persoane diagnosticate cu COVID, dintre care 19 la Terapie Intensiva.