- Numarul cazurile de COVID-19 la nivel global a depasit joi 500 de milioane, potrivit unui bilant alcatuit de Reuters, in contextul in care subvarianta BA.2 a Omicron, cu un grad ridicat de contagiozitate, a dus la o noua crestere a infectarilor in multe tari din Europa si Asia. Transmiterea accelerata…

- Cazurile de Covid sunt in creștere in Europa, un numar tot mai mare fiind atribuit prevalenței unei subvariante „stealth” a tulpinii omicron. Au crescut dramatic in Regatul Unit in ultimele saptamani, in timp ce Germania continua sa marcheze un record de infecții zilnice cu peste 250.000 de cazuri noi…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca un eventual val 6 al pandemiei de Covid-19 poate fi luat in calcul doar din toamna. El spune ca acesta ar presupune o alta tulpina care sa se transmita susținut in comunitate. „Un eventual val șase, dupa opinia noastra, poate fi luat in calcul sau se poate…

- „Suntem foarte mulțumiți de aceste date care confirma știința din spatele vaccinului nostru impotriva COVID-19 și beneficiile sale. Vaccinul Sanofi-GSK demonstreaza o abilitate universala de a amplifica toate platformele pentru toate categoriile de varsta”, a declarat Thomas Triomphe, vicepreședinte…

- Medicul Octavian Jurma a analizat incidența cazurilor de Covid-19 din Romania, aratand ca sunt doua probleme cu modul in care percepem și evaluam evolutia unui val epidemic. In plus, nu avem nici cea mai vaga idee daca va reveni in toamna și mai ales cum va reveni in toamna, subliniaza specialistul.…

- Aproximativ 20 de oameni de stiinta din diferite tari au cerut autoritatilor chineze sa permita o investigatie cu adevarat independenta privind originile COVID-19. Boala a fost detectata pentru prima data in China la sfarsitul anului 2019, relateaza Agerpres, conform AFP. Cererea oamenilor de știința…

- "Desi, potrivit expertilor, (varianta) Omicron este mai slaba decat Delta, acest lucru nu inseamna ca nu trebuie sa ne aparam. Avem un as in maneca: vaccinul", a declarat prim-ministrul ungar, Viktor Orban, la postul public de radio.Conditia pentru a primi cea de-a patra doza anti-COVID-19 este de a…

