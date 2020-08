Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, directorul Societații Romane de Microbiologie, anunta la Digi24 ca este de așteptat ca aceasta perioada pe care o traversam acum, cu peste 1.000 de cazuri noi in fiecare zi, sa aiba consecința creșterea numarului de pacienți in stare grava și chiar decese peste catva timp. Romania…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca alte 1.225 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 52.111. In acelasi interval s-au inregistrat 36 de decese, numarul total fiind de 2.379. In prezent, la Terapie Intensiva sunt…

- Inca o zi de foc in sistemul sanitar iesean. Ieri, Spitalul CFR, unitate suport Covid, a ramas fara locuri, cele 80 de paturi fiind ocupate in totalitate. Situatia nu era roz nici la Spitalul de Boli Infectioase, unde, dupa externari, mai existau 12 locuri la saloanele de confirmati si doua paturi la…

- In primele saptamani ale crizei de COVID-19 nu se știa prea mult despre gama larga de simptome posibile și evoluția tipica a bolii. Acum, dupa mai bine de șase luni de la primele focare de coronavirus, medicii și cercetatorii au o ințelegere mult mai buna asupra duratei tipice a bolii și a modului in…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca azi noapte a fost transferat un pacient Covid de la București la Ploiești, asta pentru ca nu mai sunt locuri la ATI in Capitala.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 89: Care e sensul sa ma duci 48 de ore la spital? ”Aseara s-a luat…

- Un barbat internat cu Covid-19 la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara a refuzat tratamentul cu Remdesivir, unul dintre cele mai promițatoare anitivirale pentru SARS-Cov2, folosit doar la trei spitale din Romania. Barbatul se afla acum in stare grava la Terapie Intensiva, a confirmat,…

- Numarul pacienților cu coronavirus internați la terapie intensiva a ajuns la 237, fiind cel mai mare inregistrat in timpul starii de alerta, avand in vedere faptul ca paturile de la Terapie Intensiva sunt necesare si in cazul altor pacienti cu diferite boli cronice sau traume.

- Numarul imbolnavirilor de COVID-19 crește alarmant de la o zi la alta, iar in unele spitale aproape ca nu au mai ramas locuri libere. Asa ca de luni va fi redeschis Spitalul Ministerului Sanatații pentru pacienții infectati cu noul coronavirus. Instituția va fi dotata și cu paturi pentru Terapie Intensiva.…