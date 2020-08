Ieri, zi aparent linistita la nivelul judetului, daca s-ar lua in calcul numarul de noi cazuri raportate. Doar 12 ieseni au fost gasiti pozitiv in urma testelor efectuate duminica. In schimb, 32 au fost reconfirmati. In continuare, numarul de paturi libere din spitale sunt numarate pe degete de la o garda la alta. „Traim cu emotii de la o zi la alta, daca avem sau nu capacitate de internare", a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase. (...)