Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cadrelor medicale de la Sectia de Hematologie a Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” din Craiova infectate cu coronavirus s-a dublat intr-o saptamana. Alte sase au fost infectate de la data de 14 august, cand se depistasera sase cazuri in randul personalului sectiei. In total, 12 angajati…

- Noi cazuri de coronavirus in randul personalului medical din Craiova. De aceasta data, sase cadre medicale de la Clinica de Hematologie a spitalului „Filantropia” au fost depistate cu Covid-19. Doua dintre ele au fost confirmate saptamana trecuta, iar alte patru au primit rezultatele pozitive ieri,…

- Peste 20 de cadre medicale de la Spitalul„ Victor Babes” din Craiova au fost diagnosticate cu COVID-19, majoritatea imbolnavirilor aparand, conform managerului unitatii sanitare, dupa concediile de odihna de care au beneficiat angajatii spitalului, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO Celebra…

- Intreg personalul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” va fi testat pentru noul coronavirus, avand in vedere cresterea gradului de transmitere intracomunitara, precum si perioada mare de cand personalul este in permanent contact cu pacienti infectati, potrivit Managerului Spitalului de Boli…

- Pandemia coronavirusului creste in intreaga lume, in conditiile in care multe tari care si-au redeschis economiile vad o reaparitie a cazurile de Covid-19, a declarat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, potrivit Mediafax, citata de digi24.ro. „Cu…

- Pacienții cu afecțiuni cronice au in continuare de suferit in urma masurilor luate dupa apariția noului coronavirus. Deși la nivel național se urmarește redeschiderea secțiilor non-Covid ale spitalelor, revenirea la normalitate este inca departe. Activitatea se reia treptat, insa exista suficiente limitari…

- Spitalele declarate COVID in perioada pandemiei SARS-CoV-2, din Timisoara, si in care a fost restrictionat accesul pacientilor non-COVID, isi vor relua activitatea, de joi, si pentru cazurile clinice obisnuite de dinainte de starea de urgenta, primul fiind Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes",…

- Dupa mai bine de doua luni, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara vor fi internați și pacienți care nu au coronavirus. Spitalul interneaza astazi doar pacienți cu COVID-19. De joi se va deschide insa Secția de Pneumologie. La inceputul acestei saptamani, in Spitalul “Victor Babeș”…