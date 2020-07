Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dolj a anunțat ca, astazi, in județ, mai sunt internate in spital 17 persoane infectate cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 4570 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu60 de persoane se afla in carantina2.941 de persoane au ieșit din carantina22.638…

- O femeie de 85 de ani, din comuna Stolniceni Prajescu, a fost vindecata de infectia cu noul tip de coronavirus dupa doua saptamani de tratament. Femeia sufera de alte sase afectiuni, fiind transferata, imediat dupa externare, la Sectia de Paliative a unui alt spital. Maria H. era internata la finele…

- Creștere alarmanta a numarului cazurilor de infectare cu Covid-19. De la ultima raportare a autoritaților, noi cazuri au fost confirmate in municipiul Buzau, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Prefectura Buzau sunsține insa ALTCEVA. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, numarul total…

- Cinci angajati și administratorul unei brutarii din Alba Iulia sunt infectati cu noul coronavirus, potrivit Direcției de Sanatate Publica Alba, care anunta ca vor fi testati peste 100 de angajati ai unitatii de panificatie. DSP Alba sustine ca a aflat marti despre posibila contaminare cu COVID-19 a…

- Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.569 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 675 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Inca cinci pacienți, internați in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, depistați pozitiv cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), au fost declarați vindecați, dupa ce rezultatele a doua teste consecutiv efectuate au ieșit negative. Este vorba de 4 barbați și o femeie, cu varstele cuprinse intre 54…