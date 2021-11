Pandemia a crescut anxietatea, stresul și sentimentul de izolare in randul țarilor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Aceste simptome de suferința psihologica nu s-au limitat doar la pacienții cu virus. Intr-un raport dedicat efectelor crizei sanitare asupra bunastarii populației, OCDE subliniaza ca intre martie 2020 și inceputul lunii mai 2021, diverse […] The post Covid la bogați: anxietate și depresie in țarile dezvoltate first appeared on Ziarul National .