COVID la 22 aprilie 2022: numărul cazurilor noi și ale deceselor în continuă scădere În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 974 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 89 mai puțin față de ziua anterioară. 112 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile ... The post COVID la 22 aprilie 2022: numarul cazurilor noi și ale deceselor in continua scadere appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

