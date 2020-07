Stiri pe aceeasi tema

- Iasul a ajuns ieri la un numar de 1.136 de cazuri de coronavirus, conform datelor oferite in cursul zilei de ieri, fiind identificate 11 cazuri noi fata de cele 1.125 cate erau sambata, 18 iulie. In cursul noptii de sambata spre duminica, doi pacienti care se aflau internati in Compartimentul de Terapie…

- a Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva", ieri, dupa garda, erau 65 de locuri libere la pacientii confirmati cu COVID 19, si doar doua paturi libere la Compartimentul de Terapie Intensiva. In acelasi timp, schema de tratament pentru pacientii cu infectia cu SARS COV2 a fost modificata. Este…

- La Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, alaltaieri, de exemplu, nu mai era internat niciun pacient asimptomatic si diagnosticat cu COVID 19. De la momentul ordinului Ministerului Sanatatii privind conditiile de internare/externare pentru pacientii asimptomatici si cu forme usoare,…

- De la inceputul epidemiei de coronavirus din Romania, 66 de copii, inclusiv bebeluși, au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași, unde, in prezent, un tanar de numai 18 ani este internat in secția de Terapie Intensiva.

- Numarul pacientilor confirmati cu coronavirus la Iasi a ajuns ieri la 1.026, in cursul zilei de duminica fiind diagnosticate cinci cazuri in plus fata de raportarea de sambata, cand au fost 1.021. La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, exista 68 de paturi libere pentru pacientii…

- O femeie din Iași care a deținutrecordul la zilele de internare pentru infecția cu COVID a fostlasata sa plece acasa, dupa 60 de zile. Potrivit publicațieiZiarul de Iași, pacienta se simțea bine de mai mult timp, dar nu auieșit pana acum doua teste negative pentru a fi externata, spunmedicii.Femeia…

- Seful Compartimentului de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva“ Iași, medicul specialist Florin Rosu, omul care se lupta zi de zi cu virusul, a vorbit despre cum a ...

- La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au fost confirmate inca opt persoane cu coronavirus, cinci pacienti si trei cadre medicale. Astfel, umarul celor infectati a ajuns la 36, informeaza Agerpres.Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, dr. Lucian Eva, a declarat ca toti pacientii confirmati…