Covid: În zece țări UE situația este „foarte îngrijorătoare” Situația epidemiei Covid-19 continua sa se degradeze in Uniunea Europeana și este considerata ca „foarte ingrijoratoare” in zece țari și „ingrijoratoare” in alte zece, avertizeaza Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), potrivit BFMTV. „La ora actuala, situația epidemiologica in UE este caracterizata printr-o creștere rapida și importanta a cazurilor de Covid-19. Rata de deces ramane scazuta, dar inregistreaza o creștere lenta”, subliniaza ECDC in ultima lui evaluare a riscurilor. Printre cele 27, Belgia, Polonia, Olanda, Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Slovenia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

