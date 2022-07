Covid în ultimele 24 de ore: 6.779 cazuri noi; la ATI sunt internate 144 persoane, cu 8 mai multe față de ziua anterioară Ministerul Sanatații a transmis, marți, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.779 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 879 mai puține fața de ziua anterioara. 1.345 din cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 2.301 cu 97 mai multe fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 144 persoane, cu 8 mai multe fața de ziua anterioara. Din cei 144 pacienți internați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

