Covid în Romanești: Câți contacți ai familiei infectate a identificat DSP Alte trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus in cadrul anchetei epidemiologice desfașurate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Dolj in cartierul Romanești, dupa ce saptamana trecuta un copil de cinci luni testat pozitiv a dus la depistarea altor 11 membri ai familiei cu Covid-19. DSP Dolj a confirmat, pentru GdS, ca inca un membru al familiei a fost depistat pozitiv, dar și doi contacți ai familiei. Pentru ultimele doua cazuri, DSP Dolj a informat medicul de familie, care a anunțat pacienții ca urmeaza a fi internați in spital. Astfel, pana acum au fost identificate 15 cazuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

