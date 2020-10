Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Noile RESTRICȚII dupa creșterea accelerata a numarului de infectari: La pelerinajul Sfintei Parascheva au voie sa vina doar ieșenii/ Munca la domiciliu in firme și instituții din localitațile cu numar mare de cazuri COVID-19 In urma creșterii substanțiale a cazurilor noi de infectare cu…

- Inchiderea cu doua ore mai devreme a localurilor in care se consuma alcool nu se aplica si restaurantelor, a declarat o purtatoare de cuvant a sefului executivului regional Rudi Vervoort, citata de Agerpres. Toate magazinele care comercializeaza bauturi sau alimente vor trebui sa inchida la…

- Estimari sumbre pentru evoluția pandemiei in Marea Britanie. Se poate ajunge pana la 200 de decese și 50.000 de contaminari pe zi luna viitoare. Guvernul pregatește noi masuri de autoizolare. Restricții suplimentare au intrat in vigoare și in Austria.

- Regiunea capitalei spaniole Madrid va restrange incepand de luni mobilitatea in 37 de zone ale acesteia care sunt cele mai afectate de epidemia de COVID-19, transmite vineri agentia EFE. Locuitorii din aceste zone, in total 855.193 de persoane, vor putea sa-si paraseasca domiciliul numai…

- Toti salariatii din Franta trebuie sa poarte la locul de munca masca de protectie impotriva coronavirusului. Masura se aplica din septembrie, potrivit rfi.ro. Ministrul Muncii a decis ca masca de protectie impotriva coronavirusului este indispensabila la locul de munca, in toate spatiile inchise ori…

- Nemtii considera ca Bucurestiul, dar si 10 judete din tara sunt zone cu risc, asta dupa ce in urma cu mai putin de o saptamana, aveau deja o lista cu alte sapte judete. Asadar, daca ati trecut prin locurile considerate periculoase, testarea pentru Covid-19 este obligatorie la intrarea in Germania. Si…

- Primul val al epidemiei de coronavirus din Romania nu a prezentat un motiv deosebit de ingrijorare, insa, in ultimele saptamani Romania s-a transformat intr-unul dintre focarele majore din Europa. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat, joi, 1.112 cazuri noi de infectare cu coronavirus, pe…

- Vecinii bulgari inchid cluburile de noapte și discotecile din interior din cauza creșterii semnificative a imbolnavirilor. In Slovacia se inregistreaza joi cele mai multe cazuri de infectare din ultimele doua luni și jumatate.