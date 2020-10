COVID: În această săptămână se poate atinge pragul de 3 la mie Numarul de cazuri noi de infectare cu Covid-19 in municipiul Iasi continua sa fie la un nivel ridicat. Ieri, a fost din nou atins pragul de 100 de imbolnaviri: in ultima saptamana, este pentru a cincea oara cand se intampla acest lucru. La nivelul intregului judet, au fost inregistrate 164 de imbolnaviri, iar 100 dintre acestea sunt din municipiul Iasi. Cate cazuri noi sunt in focare si cate sunt in afara lor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

