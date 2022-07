COVID face ravagii printre bătrânii vaccinați din Noua Zeelandă: Record de decese Noua Zeelanda se confrunta cu un nivel record al ratei deceselor cauzate de COVID-19, pe fondul unui nou val de Omicron care afecteaza in principal populatia mai in varsta, noteaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

