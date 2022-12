Stiri pe aceeasi tema

- "Ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fata de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantitatii. (...) Noi in acest an trebuia sa cumparam peste 19 milioane de doze de vaccin de Pfizer. Atunci, avand deja 6 milioane de doze expirate sau in curs…

- COVID-19 poate activa acelasi raspuns inflamator la nivelul creierului ca boala Parkinson, inducand un potential risc de afectiuni neurodegenerative in viitor, potrivit unui nou studiu realizat de oameni de stiinta de la Universitatea din Queensland, relateaza Xinhua. „Am studiat efectul virusului asupra…

- "PSD considera ca anuntul Parchetului European (EPPO), care a confirmat ca are in curs de desfasurare o investigatie cu privire la achizitia de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, era unul asteptat. PSD sustine insa ca, pe langa cercetarea circumstantelor in care s-a negociat si s-a incheiat contractul…

- Europenii ar putea cere mai ușor despagubiri echitabile atunci cand roboții, dronele sau alte sisteme de Inteligența Artificiala (IA) cauzeaza daune, dar și atunci cand producatorii nu reușesc sa remedieze vulnerabilitațile in materie de securitate cibernetica, potrivit unor noi propuneri de Directive…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Capitala, medicul Beatrice Mahler, a atras atenția asupra unor aspecte importante din punct de vedere medical. Din pacate, mulți pacienți care s-au confruntat cu infecția de Covid-19 au ramas cu sechele. Iata ce semnal de alarma trage medicul…

- Pacienții nu trebuie sa plateasca testul anti –Covid 19 la internarea intr-o unitate sanitara. Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, ministrul Sanatații a aprobat un Ordin de ministru privind unele masuri ce se aplica de unitațile sanitare, in situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.…

- Comisia Europeana a autorizat doua vaccinuri anti-COVID-19 care au fost adaptate pentru a oferi protectie impotriva Omicron, varianta virusului SARS-CoV-2 devenita dominanta in aceasta perioada in Europa, a anuntat comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, prin intermediul unui mesaj publicat…