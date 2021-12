Danemarca a raportat o creștere ingrijoratoare a numarului de cazuri de Omicron: de la 18 cazuri, vineri, la 183 de cazuri confirmate, duminica. Exista acum lanțuri de infecție in care varianta este detectata la persoane care nu au calatorit in strainatate și nu au fost in contact cu persoane sosite din alte țari, a subliniat șeful SSI (Statens Serum Institut), Henrik Ullum, citat de Euronews. In Uniunea Europeana, Danemarca este unul dintre liderii in domeniul secvențierii variantelor noului coronavirus, ceea ce ii permite o detectare mai rapida a cazurilor. Din 12 noiembrie, in Danemarca a…