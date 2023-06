Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- Guvernul polonez cere gigantului farmaceutic Pfizer sa renegocieze contractele, deoarece pe piața Uniunii Europene se afla foarte multe vaccinuri impotriva Covid-19. Ministru polonez al Sanatații, Adam Niedzielski, afirma ca sunt lipsite de sens contractele prin care s-ar livra sute de milioane de…

- Statele Unite vor pune capat cerintelor de vaccinare COVID-19 pentru calatorii internationali si lucratorii federali la 11 mai, cand se va incheia urgenta de sanatate publica cauzata de coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, potrivit Reuters. In februarie, Camera Reprezentantilor din SUA a votat pentru…

- Fortele ucrainene isi incheie pregatirile pentru mult asteptata contraofensiva de primavara impotriva trupelor rusesti invadatoare, iar in linii mari sunt pregatite, a transmis ministrul Apararii Oleksii Reznikov, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. „De indata ce va exista vointa lui Dumnezeu,…

- Jurnalistul Wall Street Journal Evan Gershkovich, arestat de Rusia la finalul lunii martie, sub acuzația de spionaj in favoarea Washingtonului, a aparut marți in fața unei instanțe din Moscova dupa ce a contestat masura și a cerut sa fie eliberat pe durata procesului, solicitarea fiindu-i insa respinsa…

- Un numar de 8.082 de cazuri noi de COVID și 37 de decese, intre care unul la categoria 20-29 de ani, au fost inregistrate saptamana trecuta, a anunțat, luni, Ministerul Sanatații. ”​In intervalul 20-26 martie 2023 au fost inregistrate 8.082 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19).…

- China a dat unda verde folosirii primului vaccin chinez impotriva COVID-19 cu ARN mesager, anunta miercuri producatorul acestui, in contextul in care vaccinurile din Occident nu sunt in continuare autorizate in China, relateaza AFP. Gigantul asiatic a inregistrat o ”explozie” de imbolnaviri in perioada…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a anunțat, joi, ca tara sa va transfera patru avioane MiG-29 Ucrainei in urmatoarele zile, relateaza The Guardian. Presedintele Duda a precizat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de noul presedinte al Cehiei, Petr Pavel, ca si alte avioane MiG, de fabricatie…