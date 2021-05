COVID – Comuna cu doar 4 cazuri și cea mai mare rată de infectare din județ Primele trei poziții din clasamentul pe localitați in ceea ce privește imbolnavirile cu coronavirus se schimba de la o zi la alta. Așa se face ca acum avcem o comuna in județ care are cea mai mare rata de infectare din Maramureș, deși in ultimele doua saptamani doar patru oameni au fost confirmați cu acest virus. Este vorba despre comuna Sacel, care are rata de infectare 1,23. Este, de altfel, singura localitate din județ cu rata mai mare de 1. Urmeaza, in ordine, comuna Șișești, cu 0,93, Desești – 0,86, Cavnic – 0,79 și Budești, care are 0,68. In ceea ce privește municipiul Baia Mare, aici am… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul a scazut la sub 200 de cazuri de coronavirus confirmate in ultimele 14 zile. Avem mai exact oficial 186 de cazuri confirmate in ultimele doua saptamani, ceea ce face ca rata de infectare sa fie de 0,36 la nivel de județ. Cele mai mari rate de infectare din județ le avem in comunele Copalnic…

- Potrivit datelor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, la acest moment avem 34 de localitați care au 0 cazuri de coronavirus confirmate in ultimele 14 zile. Sunt insa multe localitați in județ unde avem cate un singur caz de COVID, deci incidența este una scazuta.…

- Municipiul reședința de județ Baia Mare tinde spre 0 cazuri de coronavirus. Azi, 29 aprilie, am ajuns la sub 100 de cazuri de coronavirus confirmate in ultimele doua saptamani in municipiu, rata de infectare fiind acum de 0,68/1000 de locuitori. Asta in condițiile in care acum cateva luni in municipiu…

- Cifrele legate de COVID la nivel de Maramureș se modifica de la o zi la alta. Acum județul a ajuns la o rata de infectare de 1 la mia de locuitori, cu 525 de cazuri noi confirmate in ultimele 14 zile. La localitați, avem Petrova care a ajuns la o rata de infectare mai mare de 6, in ultimele doua saptamani…

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș a anunțat astazi, 15 aprilie, ca judetul Maramureș a ajuns la o rata de infectare de 1,1 la mia de locuitori, cu 575 de noi cazuri de COVID depistate in ultimele 14 zile. Cea mai mare rata de infectare din județ este la Petrova, care a fost carantinata zonal de…

- Datele statistice aferente zilei de 13 aprilie arata ca rata de infectare in localitațile din județ se schimba de la o ora la alta. Petrova a ajuns azi, 13 aprilie, la o rata de infectare de 4,54 la mia de locuitori, cea mai mare din județ. Iar daca va continua sa creasca cel mai probabil vor urma restricții.…

- Maramureșul a ajuns sa aiba confirmate doar cateva zeci de cazuri de coronavirus pe zi. Asta face ca județul sa intre in scenariul verde, adica o rata de infectare de 1,5, cel mai probabil in acest weekend. Azi rata de infectare in județ a ajuns la 1,59. In acest moment numarul maramureșenilor care…

- La data de 2 martie, comuna Recea are cea mai mare rata de infectare din Maramureș – 8,91, cu 61 de cazuri confirmate in ultimele 14 zile. Urmeaza orașul Tauții Magherauș – 7.18 și comuna Șișești – 5.94. In municipiul Baia Mare indicele e de 5.49. Din fericire exista și 10 localitați unde nu s-au mai…