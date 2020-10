China a anuntat vineri ca a aderat la mecanismul international pentru furnizarea de vaccinuri anti-COVID 19 catre tarile in curs de dezvoltare, o initiativa lansata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut pentru prima data la sfarsitul anului trecut, se afla in fruntea cercetarii asupra vaccinurilor, cu 11 proiecte in faza de teste clinice, din aproximativ 60 in curs de desfasurare in intreaga lume. Presedintele Xi Jinping a promis in mai ca orice vaccin produs in tara sa va fi "un bun public global". Intre timp, Ministerul…