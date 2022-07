Stiri pe aceeasi tema

- - Experti de la Universitatea din Manchester, sustinuti de British Heart Foundation (BHF), au creat aceasta substanta ce poate fi injectata direct in inima, in timp ce aceasta bate. Gelul functioneaza precum o schela pentru celulele injectate astfel incat sa poata dezvolta tesut nou. In trecut, cand…

- Potrivit cercetatorilor americani și suedezi, printr-o noua tehnica, s-ar putea scapa de adicțiile cele mai rezistente. Un studiu, realizat de un grup de cercetatori americani și suedezi, publicat in revista Nature Medicine (13 iunie a.c.) susține ca a descoperit ca se poate pune punct depdențelor prin…

- In premiera, cercetatorii spanioli și israelieni au reușit sa transforme celulele canceroase in celule inofensive, transmite The Jerusalem Post. Cercetatorii spanioli și israelieni s-ar putea sa fi gasit soluția prin care sa transforme celulele maligne (leucemie) in celulele inofensive. Noua cercetare…

- Potrivit informațiilor a doi cercetatori – unul din Londra și altul din Los Angeles –, comunicate in The Lancet Gastroenrerology and Hepatology, trebuie studiata și implicarea Sars-Cov-2 pentru aflarea cauzei hepatitei pediatrice a carei origini inca nu a trecut de stadiul ipotezelor. Pentru moment,…

- “Sunt bine, deocamdata”, au fost primele vorbe pe care le-a spus Sorin Oprescu astazi, jurnaliștilor, dupa ce a ieșit din sala de judecata din Atena. „Sunt bine, deocamdata…Inca zece zile, aștept raspuns. Am facut apel”, a spus, azi, Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului. Oprescu ramane in…

- Pe langa faptul ca adauga un nivel complet nou de intelegere a ceea ce se intampla in creier atunci cand visam, noul studiu ar putea sa ne invete cum sa ne antrenam visele si sa ne ajute sa atingem un anumit obiectiv sau sa tratam o anumita tulburare mintala. Exista multe aspecte despre psihologia somnului…

- Cercetatorii de la Universitatea Columbia din Statele Unite au realizat o lentila de contact inteligenta, care poate reduce riscul de orbire in cazul persoanelor afectate de glaucom. Glaucomul este o boala oculara grava, care are ca efect degradarea nervului optic, cauzata de presiunea intraoculara…

- Cercetatorii chinezi au descoperit fosila unei noi specii de reptile marine, denumita pachypleurosaur si datand de acum 244 de milioane de ani, care prezinta cea mai lunga coada la astfel de reptile, dovada a unei potentiale abilitati exceptionale de inotator, informeaza Xinhua. Fii la curent…