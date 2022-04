COVID. Care este incidenta astazi la Constanta Incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in municipiul si judetul Constanta este in scadere marti, 19 aprilie, cu 383 de cazuri confirmate in ultimele doua saptamani.Astfel, conform Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, datele actualizate arata astazi o incidenta de 1.24 in municipiu, in timp ce ieri era de 1.33. Orasul Negru Voda, Aliman si Amzacea sunt cateva dintre localitatile constantene care au raportat incidenta 0. LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

