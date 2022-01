Covid: Bruxelles-ul analizează achiziționarea celor două pastile antivirale, Paxlovid și Molnupiravir Comisia Europeana ”exploreaza intens” achiziționarea in comun a noilor pastile antivirale, care pot fi folosite ca tratament la domiciliu contra Covid in forme ușoare și moderate. In prezent, unele țari din Uniunea Europeana au avansat propriile acorduri, transmite Euronews. Cele doua pastile, Paxlovid de la Pfizer și Molnupiravir de la Merck (cunoscut sub numele de Lagevrio), au fost prezentate ca fiind revoluționare in lupta contra coronavirusului. Ele previn multiplicarea virusului și reduc severitatea bolii. Recomandarile EMA Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a emis deja recomandari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de milioane de pastile anti-COVID urmeaza a fi produse in urmatoarele luni de catre compania Pfizer si grupul farmaceutic american Merck, iar state precum SUA, Marea Britanie sau Germania au inceput deja sa comande primele transe de pilule, dupa ce utilizarea acestora a fost aprobata de Agentia…

- Zeci de milioane de pastile anti-COVID urmeaza a fi produse in urmatoarele luni de catre compania Pfizer și grupul farmaceutic american Merck, iar state precum SUA, Marea Britanie sau Germania au inceput deja sa comande primele tranșe de cateva milioane de astfel de pilule, dupa ce utilizarea acestora…

- Alexandru Rafila, in discuții cu Pfizer: Intenționeaza sa aduca in Romania pastila anti-Covid produsa de compania americana Alexandru Rafila, in discuții cu Pfizer: Intenționeaza sa aduca in Romania pastila anti-Covid produsa de compania americana Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a avut in cursul…

- Antiviralul Paxlovid a fost aprobat ieri in Statele Unite, iar in aceeași zi, ministrul Alexandru Rafila a avut o intalnire cu reprezentanții companiei producatoare. Romania ar putea incepe administrarea tratamentului oral impotriva Covid-19 cu medicamentul produs de Pfizer inca inainte ca acesta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, face demersuri pentru a aduce in Romania pilula anticovid Paxlovid, avand in acest sens o intalnire cu reprezentantii Pfizer, informeaza news.ro. Paxlovid este un antiviral cu administrare orala, aflat in procedura de autorizare la Agentia Europeana a Medicamentului.…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat utilizarea in caz de urgența in Uniunea Europeana a pastilei anti-COVID de la Pfizer, care nu a primit inca autorizație completa de introducere pe piața, relateaza AFP, citeaza hotnews.ro.

- Danemarca a devenit joi prima tara din Uniunea Europeana care a autorizat pastila anti-COVID-19 Molnupiravir, dezvoltata de grupul farmaceutic american Merck pentru pacientii din grupele de risc care prezinta simptome ale bolii, informeaza AFP. Comercializat sub numele de Lagevrio, acest medicament…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a declarat joi ca majoritatea cazurilor de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 in Uniunea Europeana par a fi 'usoare', transmite AFP.'Cazurile par sa fie in cea mai mare parte usoare, dar trebuie sa adunam mai multe dovezi pentru a determina…