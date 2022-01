COVID ar putea pune capăt unei tradiții de 35 de ani la Vatican Pandemia și criza economica provocate de COVID e pe cale sa puna punct unei tradiții care dateaza de 35 de ani. Tradiția implica Olanda, Sfantul Scaun și Sarbatorile de Paște. Pe parcursul ultimelor decenii, olandezii s-au intrecut sa ofere gratuit Vaticanului orhidee, trandafiri, crini și margarete pentru impodobirea Pieței San Pietro, cu ocazia Paștelui. Acest lucru s-a schimbat odata cu pandemia, care a impus suspendarea ceremoniilor publice religioase in 2020 și 2021. Presa olandeza, citata de Il Messaggero, relateaza ca firma responsabila cu decorațiunile nu mai gasește sponsori dispuși sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

