- O boala face ravagii in Romania! Medicii trag un semnal de alarma: Sunt mii de cazuri nediagnosticate Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Peste 10.000 de persoane iși pierd viața anual din cauza acestei afecțiuni,…

- Cazuri noi in ultimele 14 zile Infogram O treime din totalul pacienților din Romania s-au infectat doar in ultimele 14 zile, iar impactul crizei de COVID-19 crește alarmant in mai multe județe din țara, conform datelor oficiale analizate de G4Media. Daca de la inceputul pandemiei au fost raportate 45.902…

- Alte 1.284 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare numar de cazuri zilnice de la conformarea epidemiei de COVID-19 in Romania. Bilantul este de 43.678de persoane infectate. De asemenea 15 persoane au decedat, numarul total ajungand la…

- SUA a raportat peste 70.000 de contaminari cu Covid-19 si peste 1.000 de decese in 24 de orePentru a doua zi consecutiv, SUA a raportat, vineri, peste 70.000 de contaminari cu Covid-19 si peste 1.000 de decese in 24 de ore. Citește și: Viktor Orban FACE PARADA dupa negocierile DURE…

- Sute de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in Romania, in ultimele zile, iar medicul pneumolog Beatrice Mahler, manager al Institutului Marius Nasta, cel mai mare spital de boli pilmonare,atrage atenția ca tot mai mulți tineri ajung la spital, semn ca profilul pacienților de COVID…

- Pandemia de coronavirus a produs schimbari majore in spitalele din Romania. Sali de operații au devenit depozite, unii medici au trecut de la chirurgie la tratarea unei boli infecțioase foarte noi și foarte grave in timp ce pacienții care nu au noul coronavirus așteapta sa poata merge la spital.

- In luna iunie au fost confirmate 5.569 de cazuri noi de COVID-19, a cincea parte din totalul celor diagnosticate de la debutul epidemiei. Cele mai multe noi focare de imbolnavire sunt in spitale si in centre de asistenta sociala.Cifrele spun ca epidemia de COVID-19 nu s-a stins, inca, in Romania.…

- 213 cazuri noi de îmbolnavire cu COVID-19 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în Republica Moldova, fiind efectuate 1.502 teste. Astfel, bilanțul a ajuns la 6.553 de cazuri confirmate de coronavirus. Potrivit secretarului de Stat al MSMPS, Constantin…