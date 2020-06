Acestia au fost depistati cu ocazia unui control sanguin efectuat la debutul pandemiei si toti au fost asimptomatici, iar in acest moment sunt pregatiti sa revina in competitie, conform sursei citate. Informatia nu a fost dezvaluita pana acum de FC Barcelona si nici in nu a aparut in rapoartele Ligii spaniole, care nu a comunicat nimic despre cazurile respective, transmite Agerpres. Conform RAC1, exista o anumita preocupare in cadrul serviciilor tehnice (...)