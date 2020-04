Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor de coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania a ajuns joi la 268, cel mai scazut nivel inregistrat din 20 martie, in timp ce numarul persoanelor vindecate este dublu fata de cel al noilor imbolnaviri, a informat Ministerul Sanatatii de la Madrid,

- Spania a raportat joi 268 de noi decese în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mic bilanț zilnic în aproape șase saptamâni, a anunțat Ministerul Sanatații relateaza Reuters. Bilanțul total al deceselor a ajuns joi la 24.543, în timp ce numarul cazurilor…

- Spania a recenzat miercuri 523 de decese cauzate de pandemia de COVID-19 in 24 de ore, o cifra in scadere dupa cresterea inregistrata marti, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit AFP, noteaza Agerpres. In total, 18.579 de persoane au murit in urma contractarii noului coronavirus,…

- Spania a recenzat miercuri 523 de decese cauzate de pandemia de COVID-19 in 24 de ore, o cifra in scadere dupa cresterea inregistrata marti, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit AFP, noteaza Agerpres. In total, 18.579 de persoane au murit in urma contractarii noului coronavirus,…

- Spania a inregistrat 517 decese provocate de infecția cu virusul Covid-19, in ultimele 24 de ore, comparativ cu de cele 619 decese consemnate duminica, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta țara,...

- Spania a inregistrat 655 de decese din cauza epidemiei de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un bilant totusi inferior celui de peste 700 de victime anuntat cu o zi in urma, a comunicat joi Ministerul Sanatatii, transmite Reuters, scrie Agerpres. Astfel, numarul total al deceselor a trecut de 4.000,…

- Bilantul deceselor provocate de Covid-19 a crescut joi in Spania de la 48 la 84 in doar 24 de ore. Si numarul de cazuri confirmate a crescut cu peste 800, pana la pana la 2.968, a anuntat Ministerul Sanatatii iberic, citat de Agerpres....